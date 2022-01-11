Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yılı: NHKM'de 15 Ocak programı

Nâzım Hikmet'in doğumunun 120. yılı sebebiyle 15 Ocak Cumartesi günü Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) iki etkinlik düzenlenecek.

13:00 Sevdalı Bulut Çocuk Atölyesi:

7- 10 yaş arası yönelik bu atölyede Nâzım Hikmet’in hayatını ve açgözlü Kara Seyfi’nin, iyi kalpli ve doğayı çok seven Ayşe Kız’ın ve sevdalı bulutun maceraları ile ilgili çeşitli aktiviteler yapılacak.

Sevdalı Bulut Çocuk Atölyesi

18:00 Film gösterimi "Aynı Mahalleden İki Delikanlı"

Aynı Mahalleden İki Delikanlı, Nâzım Hikmet’in Sovyetler Birliği’nde imza attığı çalışmalardan biri. Filmin senaryosu 1956 yılında yazılıyor ve Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti’nde filme çekiliyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise İlya Gurin ve Ejder İbrahimov‘u görüyoruz. Filme ilişkin ilginç noktalardan biri, önemli Sovyet yönetmen ve oyuncu Sergey Bondarçuk’un da filmde Doktor Aziz rolüyle rol almış olması.

Film, Nâzım Hikmet’in senaryosu çerçevesinde özel bir ilgiyi de hak ediyor. Zira Nâzım Hikmet sadece kendi döneminin Türkiye sineması ile değil dünya sineması ile de karşılaştırıldığında da oldukça gelişkin ve cesur bir dramatik yapı kuruyor. Yaklaşık yirmi yıla yayılan bir tarihsel kesiti; geri dönüşlerle, ileri sıçrayışlarla, gözünü kâh sermaye sınıfına kâh emekçi sınıfa çevirerek, şiirlerindeki zenginliği ve dinamizmi, filmi aşan senaryosuna da taşımayı başarıyor.

Sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecek etkinlikler için NHKM internet sitesi üzerinden katılım durumu belirtilmelidir.