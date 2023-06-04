Nâzım Hikmet NHKM'de anıldı: 'Nâzım gibi umutlu, inançlı, kararlı'

Büyük komünist şair Nâzım Hikmet, ölümünün 60. yılında Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Nâzım Gibi Umutlu, Nâzım Gibi İnançlı, Nâzım Gibi Kararlı" başlığını taşıyan bir etkinlikle anıldı.

Yağış nedeniyle yaklaşık yarım saatlik bir gecikmeyle başlayan etkinlik, büyük bir katılım ve ilgiyle takip edildi.

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam'ın yaptığı konuşmayla başlayan etkinlik, tiyatro sanatçısı Senan Kara'nın okuduğu şiirle devam etti. Ardından sahneye çıkan piyanist Dengin Ceyhan'ın çaldığı şarkı tüm izleyicilerin katılımıyla seslendirildi.

Etkinliğin bir diğer konuğu da Nâzım Hikmet'in yeğeni Ayşe Yaltırım'dı. Yaltırım, küçük bir çocukken dayısı Nâzım Hikmet'in ölüm haberini nasıl aldığını izleyicilerle paylaştı.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, piyanist Dengin Ceyhan'ın eşliğiyle Nâzım Hikmet'in"Yürümek" şiirini seslendirdi. Orhan Aydın'ın ardından sahneye çıkan Gülcan Altan, seyircilerin coşkulu katılımıyla şarkılarını söyledi. Tiyatro sanatçısı Metin Coşkun, Nâzım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" adlı şiirini okudu.

Nâzım'ın "Güneşi İçenlerin Türküsü" adlı şiirini yorumlayan Senan Kara'nın ardından etkinlik, son olarak sahneye çıkan Ozan Çoban-Güneş Demir-İlke Kızmaz üçlüsünün seslendirdiği şarkılarla, tüm seyircilerin katılımıyla son buldu.