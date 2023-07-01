Nazi söylemleriyle gündeme gelen Finlandiya Ekonomi Bakanı istifa etti

Finlandiya’da yeni hükümetin Ekonomi Bakanı Vilhelm Junnila, geçmişte geçmişte ırkçılarla olan ilişkileri ve Nazilerle ilgili açıklamalarına yönelik eleştirilerin sürmesi üzerine istifa etti.

Junnila, istifa dilekçesinde, “Hükümetin devamı ve Finlandiya'nın itibarı için bakan olarak tatmin edici bir şekilde çalışmaya devam etmemin imkansız olduğunu görüyorum” dedi.

Nazi söylemlerinin 'espri' olduğunu iddia eden bakan, “Umarım mesajım duyulur: Özellikle her türlü anti-Semitizmi kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Finlandiya’da yeni koalisyon hükümetinin ortaklarından Finler Partisi üyesi Junnila, çarşamba günü Meclis’teki oylamada kıl payı güvenoyu almıştı.

Junnila, 2019’da Neo-Nazi örgütünün toplantısında yaptığı konuşma ve Nazilerle ilgili şakaları dolayısıyla uzun zamandır kamuoyunda eleştiri oklarının hedefindeydi.