Reuters'tan 'Bilal Erdoğan'lı yolsuzluk haberine ilişkin açıklama: 'Arkasındayız'

Reuters, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın isminin geçtiği bir yolsuzluk şikayetinin İsveç ve ABD'deki savcılar tarafından incelendiğine dair haberinin arkasında durdu.

Reuters sözcüsü tarafından VOA'ya gönderilen yazılı açıklamada "Haberimiz, Thomson Reuters Güven İlkeleri ve küresel kamu yararına adil ve doğru habercilik yayınlama yönündeki bağlılığımıza uygun olarak hazırlanmıştır. Haberimizin arkasındayız” denildi.

Erişim engeli getirilmişti

Söz konusu haberin ardından iktidardan birçok isim Reuters'ı kınarken, 24 saat içinde habere erişim engeli getirilmişti.