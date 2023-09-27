Nazi skandalında ilk istifa geldi ama yetmez: Ayakta alkışlayan Trudeau hâlâ başbakan

Kanada'da Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan Ukraynalıyı Parlamentoda "savaş kahramanı" olarak tanıtıp ayakta alkışlattırmasına tepkilerin ardından istifa etti. Nazi askerini konuğu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte ayakta alkışlayan Başbakan Justin Trudeau ise yerinde duruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 22 Eylül'de Kanada Parlamentosu'nda yaptığı konuşmanın ardından, Rota'nın, eski bir Nazi askeri olan Yaroslov Hunka'dan "savaş kahramanı" olarak bahsetmesi ve tüm üyelerin Hunka'yı alkışlaması tepkilere neden oldu.

İstifa çağrılarına bir süre direnen Rota, başkent Ottowa'da partisinin liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Parlamentoda bir konuşma yaptı. Rota, konuşmasında "Başkanlıktan istifa etmem gerekiyor. Bir kez daha pişmanlığımı dile getirmek isterim" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Ukraynalı Yaroslov Hunka'yı "İkinci Dünya Savaşı'nda Ukrayna'nın bağımsızlığı için Ruslara karşı savaştı" ifadesiyle tanıtmış ve "İşte bir Ukraynalı kahraman, bir Kanadalı kahraman. Ona bütün hizmetleri için teşekkür ediyoruz" demişti.

Bu sözler üzerine Trudeau ve Zelenskiy ile birlikte tüm üyeler Hunka'yı ayakta alkışlamıştı.

Gelen tepkilerin ardından Rota yaptığı açıklamada, Hunka'nın Nazi geçmişiyle ilgili daha sonra bilgi edindiğini iddia etmişti. Nazi askerini ayakta alkışlayanlardan Başbakan Trudeau ise önce olayın Rusya tarafından "dezenformasyon" için kullanılabileceğini ileri sürdü, daha sonra olayı "utanç verici" diye nitelemek zorunda kaldı.

Öte yandan Kanada Parlamentosu'nda yaşanan olayın arkasındaki esas skandalın yakın tarihte gizli olduğuna işaret eden dünkü haberimizde eski Nazi askerlerinin NATO tarafından Soğuk Savaş döneminde sosyalizme karşı nasıl kullanıldıklarına dikkati çekmiştik.