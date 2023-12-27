NATO'nun genişlemesi komisyondan geçti, Blinken Fidan'ı aradı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fidan karşı tarafın talebi üzerine Blinken'la telefonda konuştu.

Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

F-16 satışıyla ilgili olarak Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresi'nin "müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini" beklediklerini ifade etti.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca iki bakanın görüşmesinde Kıbrıs konusu da gündeme geldi.