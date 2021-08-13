NATO'dan 'Taliban' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifak üyelerinin Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bugün bir araya geldiğini belirtti. Yazılı açıklama yapan Stoltenberg sahadaki gelişmeleri değerlendirmeye devam ettiklerini ve Afgan yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Stoltenberg "Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini mümkün olduğu kadar desteklemek amacımızı koruyoruz" dedi.

'NATO Kabil'deki diplomatik varlığını sürdürecek'

NATO'nun Kabil'deki diplomatik varlığını koruyacağını belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Taliban'ın saldırılarındaki "üst düzey şiddetten derin endişe duyduğunu" kaydettiği açıklamasında, "Taliban ülkeyi güç yoluyla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalı. Çatışmanın siyasi çözümüne destek taahhüdümüz sürüyor" dedi.