NATO'dan Rusya'ya karşı yeni askeri plan: '300 bin asker doğu kanadına intikal edebilecek'

Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde liderler tarafından onaylanması amacıyla "bölgesel askeri planlar" hazırlandı.

Son 10 yılda Rusya'ya yönelik çok sayıda 'savunma planı' oluşturan NATO, bu defa kendi sınırları içindeki üç bölge için plan hazırladı.

Bunlardan ilki ABD'nin Norfolk kentindeki NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının öncülüğünde Atlantik ve Avrupa'nın kuzeyini, ikincisi Hollanda'da Brunsum'daki NATO üssünün sorumluluğunda Baltıklar'dan Alp Dağları'na kadar uzanan Orta Avrupa bölgesini, üçüncüsü ise İtalya'nın Napoli kentindeki NATO üssünün sorumluluğunda Akdeniz'den Karadeniz'e kadar olan bölgeyi içeriyor.

Planlar, NATO'nun bu bölgelerde kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda hangi kuvvetin ne zaman, nasıl konuşlanacağını, 'tehdit' durumunda nasıl harekete geçileceğini belirliyor.

NATO, planlar dahilinde yaklaşık 300 bin askerden oluşan bir kuvvetin en fazla 30 gün içinde doğu kanadına intikal etmesini amaçlıyor.

NATO'nun bölgesel planlarının 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde kabul edilmesi hedefleniyor.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO karargahında gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, "Bütün bunlar zaman alacak. Bu ani bir değişim değil. Bu noktaya ulaşmak yıllar alacak" dedi.

"Tarihte birkaç kez gösterdikleri üzere Rusları ve yeniden toparlanma kabiliyetlerini asla hafife almamalıyız" diyen Bauer, Rusya'nın toparlanmak için birkaç yıla ihtiyaç duyduğunu, NATO'nun da bu sayede bölgesel planlarını hayata geçirmek için bu süreyi kullanabileceğini kaydetti. (AA)