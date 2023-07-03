Macaristan medyası: İsveç’in NATO üyeliğinin oylanmasını erteledi

Rusya ile bin 340 kilometrelik bir sınırı paylaşan Finlandiya, nisan ayında NATO'ya üye olmuştu. Ancak İsveç’in üyeliğine, NATO ülkeleri Türkiye ile Macaristan henüz onay vermedi.

ABD ve Batı ülkeleri, 11-12 Temmuz’da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesi İsveç’in üye olması için hem Türkiye hem de Macaristan’la görüşmeler yürütürken, Budapeşte'nin tavrının olumsuz olacağı öne sürüldü.

Harici'nin Macar internet medyasından aktardığı habere göre, Macaristan parlamentosu İsveç’in NATO üyeliğini yaz tatilinden önce onaylamayacak.

Haber siteleri hvg.hu ve index.hu, Başbakan Viktor Orbán’ın Fidesz partisinin hakimiyetindeki parlamentonun, daha önce İsveç ile ilişkilerin bozulmasını gerekçe göstererek oylamayı daha da erteleyeceğini bildirdi.

Parlamento basın ofisi haberleri doğrulamazken, bu haftaki oturumun gündeminin Perşembe günü yapılacak meclis komitesi toplantısında kesinleşeceğini söyledi.

Orban daha önce, diğer eleştirilerinin yanı sıra, her iki ülkeyi de Macaristan’daki demokrasi ve hukukun üstünlüğü hakkında ‘düpedüz yalanlar’ yaymakla suçlamıştı. Fakat Macar milletvekilleri Finlandiya’nın üyeliğini Mart ayı sonunda onayladı.