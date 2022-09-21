NATO'dan Rusya'nın açıklamalarına tepki: 'Tehlikeli ve pervasız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan ederken yaptığı konuşmayla ilgili “Tehlikeli ve pervasız nükleer retorik” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Batı Rusya’yı yok etmek istiyor” diyerek ülkesinin silahlı kuvvetleri Ukrayna’da operasyona devam ederken kısmi seferberlik ettiği konuşmaya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den yanıt geldi. Putin, konuşmasında Batı’nın Rusya’ya yönelik nükleer tehditlerde bulunduğunu öne sürerek "Bizim karşılık verecek çok silahımız var, blöf yapmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Stoltenberg, “Nükleer savaş asla yaşanmamalı” dediği konuşmasında “NATO’nun Moskova’da nükleer silah kullanımının ciddiyeti konusunda hiçbir yanlış anlaşılma olmamasını sağlayacak” açıklamasını yaptı.

Stoltenberg, Putin’in açıklamalarının gerilimi artırdığını ancak 'sürpriz olmadığını' söyleyerek “Konuşma, savaşın Putin’in planlarına göre gitmediğini gösteriyor” dedi.

Putin'in Ukrayna’da 'büyük bir hata' yaptığını söyleyen Stoltenberg, “Rus güçleri eksik ekipmanlı, düzgün komuta ve kontrolden yoksun durumda” yorumunda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında, “NATO, Putin gibi tehlikeli ve pervasız nükleer retoriğine başvurmayacak” ifadelerini kullandı.