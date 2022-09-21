Putin: Batı Rusya'yı SSCB gibi bölmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'yı savaşlarla parçalamak istediğini öne sürdü.

RT'nin haberine göre Putin, “Batı'nın amacı milletimizi zayıflatmak, parçalamak ve nihayetinde yok etmektir. 1991'de Sovyetler Birliği'ni parçalamayı başardıklarını doğrudan söylüyorlar ve şimdi Rusya'nın kendisinin de birçok bölgeye bölünmesinin zamanının geldiğini söylüyorlar" dedi.

Rusya'nın Batı'nın saldırısı altında olduğunu iddia eden Putin, “On yıllardır [Batı], Rusya'ya karşı bir dayanak olarak tasavvur ettikleri Ukrayna başta olmak üzere, Rusya'ya yönelik nefreti kasıtlı olarak besledi" şeklinde konuştu.

Putin, "Batı, Ukrayna halkını ülkemize karşı savaşa itti" derken devam eden çatışmanın 2014 yılında Kiev'de bir silahlı darbenin Ukrayna'nın seçilmiş hükümetini devirmesiyle başladığını belirtti.

Rusya'nın, kitle imha silahlarıyla saldırıya uğraması halinde nükleer cephanesinin konuşlandırılması da dahil olmak üzere, kendisini savunmak ve toprak bütünlüğünü sağlamak için elindeki her yolu kullanacağı kaydeden Putin, "blöf yapmadığını" söyledi.