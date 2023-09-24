NATO'dan Kosova açıklaması: 'Gerginliğe yanıt vermeye hazırız'

NATO'nun Kosova'daki "barış gücü" (KFOR), ülkenin kuzeyindeki Banjska'da bir polis memurunun öldürülmesiyle başlayan gerginliğe "gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda" olduğunu duyurdu.

KFOR'dan yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, Avrupa Birliği (AB), Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca Kosova polisine yönelik saldırının şiddetle kınandığı ve ölen polisin ailesine başsağlığı dileklerinin iletildiği ifade edildi.

AB'nin Kosova'daki "Hukukun Üstünlüğü Misyonu" (EULEX) Başkanı Giovanni Pietro Barbano da Kosova polisine yönelik saldırılar karşısında "dehşete düştüğünü" belirtti.

Barbano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EULEX, Kosova'daki ikinci güvenlik müdahale görevlisi olarak, durumu yakından izlemekle meşgul olup, KFOR ile yakın koordinasyon içinde, tüm topluluklarının istikrarı ve güvenliğini korumak için Kosova kurumlarını mümkün olan maksimum ölçüde desteklemeye hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Dışişleri: Saldırıyı kınıyoruz

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç de yaptığı yazılı açıklamada "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği'nden söz konusu saldırıyı kınayan bir açıklama yapıldığını bildiren Bilgiç, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti. Bölgede gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınmasının zorunluluk arz ettiğini kaydeden Bilgiç, Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun diyalog olduğunu, Türkiye'nin diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların, sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polisin öldüğü, bir polisin yaralandığı belirtilmişti. Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde "ağır silahlı yaklaşık 30 kişinin Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü" açıklamıştı.