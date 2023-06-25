Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan 'çatışma' uyarısı: 'Türkler Kosova'yı silahlandırdı'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde yayın yapan Pink TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Sırbistan'ı NATO ile açık bir çatışmaya sürüklemeye çalışmakla suçlayan Vucic, Sırbistan ordusunun Kosova güvenlik güçlerinden daha güçlü olduğunu ancak Kosova'nın Türkiye tarafından ciddi bir biçimde silahlandırıldığını söyledi.

Vucic “Türkler, onlara çok güçlü zırhlı araçlar, havan topları, Bayraktarlar, obüsler verdi, bunların hepsi Kosova Güvenlik Güçlerinin sahip olduğu şeyler. Bunu dikkate almalıyız. NATO henüz Bayraktar uçurmalarına izin vermedi ama geceleri onlarca kilometre görüş mesafesine sahipler. Dikkatli olmalıyız. Ne yaptığımızı biliyoruz. İnsanlarımız tehdit edilirse tepki verecek yeterli imkanlarımız olmalı" dedi.

Sırbistan'ın Bayraktar TB-2'leri almayı reddettiğini ve Türkiye ile bu alanda işbirliği yapmayacaklarını ifade eden Vucic "Yakın zamanda Çin'den CH-91 İHA'larını aldık, daha da alıyoruz. Beş ay içinde Orta Doğu'dan sipariş ettiğimiz bin adet kamikaze İHA'sını da teslim alacağız” dedi.