NATO'cu Bahçeli İsveç'in üyeliğine 'tamam' deme şartını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin "Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz" ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üyeliği için "üye olsa ne olacak olmasa ne çıkacak" diye soran Bahçeli, Türkiye'yi NATO'nun ilk üç etkili gücünden biri olarak niteleyerek "Biz bu gerçeğe bakarız" dedi.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli "İsveç’in NATO’ya üye olmasına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı. Dinimize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı.

İsveç’in NATO’ya girişine elbette soğuk bakıyoruz.

Fakat bizim için kitabımıza hakaret etmekle Müslümanlara zulmetmek aynıdır.

Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu’nun Lahey’de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç’in NATO üyeliğine tamam deriz.

En son Norveç’in katılımıyla NATO’ya üye ülke sayısı 31’e çıktı. Bize göre İsveç NATO’ya üye olsa ne olacak olmasa ne çıkacak. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütünün ilk üç müessir gücünden birisi Türkiye’dir. Biz bu gerçeğe bakarız.

İsveç’in üyeliğini bekleyenlerin de yerine getirmesi şart olan öncelikli görevleri olduğunu kararlılıkla ifade ederiz."