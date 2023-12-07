Bahçeli açıkladı: AKP ve MHP büyükşehir belediyelerinin tamamında anlaşma sağladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile yerel seçimlerde iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü, büyükşehir belediyelerinin tamamında anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bahçeli, "AK Parti’yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye’nin önünü açacak. Hemen hemen mutabakat sağlamış durumdayız. Aramızda hiçbir ihtilaf yok. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

'Zamanı geldiğinde tüm illeri öğreneceksiniz'

MHP ve AKP'nin kurduğu komisyonun çalışmalarında sona geldiğini aktaran Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak başarıya inanıyor, milletimize güveniyoruz. Kanaatim odur ki, belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa süre içinde yapılacaktır" diye konuştu.

Hangi illerde mutabakat sağlandığının sorulması üzerine Bahçeli, "Zamanı geldiğinde hepsini öğreneceksiniz. Hele bir netleşsin, sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim ki, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" yanıtını verdi.

Büyükşehirlerde anlaştılar

Büyükşehir statüsüne sahip 30 il bulunuyor. Büyükşehir belediyeleri şu şekilde:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.