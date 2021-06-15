NATO zirvesi: Batı emperyalizminden demokrasi ya da laiklik bekleyenlerin hayal kırıklığı

NATO Zirvesi’nin tamamlanmasının ardından Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan zirve sonrası deklare edilen bildiriyi Cumhuriyet’in sitesinde değerlendirdi.

NATO’nun kurulduğundan beri savaşçı, yayılmacı bir emperyalist bir örgüt olduğunu belirten Okuyan, Çin’e karşı beklenenin ötesinde saldırgan bir üslup kullanıldığına dikkat çekti. ABD ve NATO’nun Rusya’yı kuşatma planlarında Karadeniz ile Baltık Bölgesi’nin son derece büyük bir önem taşıdığının altını çizen Okuyan, şunları söyledi:

“Romanya ve Bulgaristan uzun bir süredir ABD’nin istediği bir çizgide duruyor. Ukrayna zaten Rusya’ya karşı NATO şemsiyesinde bir askeri karşı karşıya geliş için ortam yaratma derdinde. Türkiye eskiden beri Karadeniz’de daha itidalli bir politika sürdürüyordu ve AKP bunu değiştirmek için uygun zamanı kolluyordu. İçeride ciddi siyasal ve ekonomik açmazlarla karşı karşıya olan Erdoğan’ın ABD ile ilişkileri düzeltebilmek için elindeki en önemli kozlardan biri Karadeniz’di. Bir süredir bu doğrultuda adımlar atılıyordu. NATO Zirvesi’yle birlikte artık bütünlüklü bir stratejiyle karşı karşıyayız. AKP’lilerin 'emperyalist oyunları bozduk' edebiyatı her zaman koftu ama şimdi bunlar yerini 'NATO’nun güvenilir ve vazgeçilmez unsuru' böbürlenmesine bırakıyor. Stratejik ortaklık türküsü de yeniden piyasaya sürülecektir. Hem işbirlikçi hem riyakârlar.”

Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki varlığını NATO stratejisinin ayrılmaz parçası haline getirme kararlılığına

dikkat çeken Okuyan, Suriye’nin geniş sayılabilecek bir bölgesindeki Türkiye egemenliğinin NATO tarafından tescil edildiğini vurgulayarak şöyle dedi:

“Suriye’nin fiilen bölünmesi yolunda ilerliyorlar. Afganistan’da havaalanı dahil bazı stratejik noktaların güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması ise basit bir mesele değil. Konunun ABD çıkarlarını Mehmetçiğin korumasının ötesinde boyutları var. NATO Zirvesi, Türkiye’ye İslamcı güçleri regüle ve koordine etme görevinin verilmekte olduğunu gösteriyor. Afganistan’da önümüzdeki dönem Taliban’ın ağırlığı artacak. Türkiye’ye bunu engellemek değil, NATO çıkarlarıyla uyumlu hale getirme görevi veriliyor. Batı emperyalizminden demokrasi bekleyenlerin, hayal kırıklıklarına onlardan laiklik bekleyenlerin hayal kırıklığını eklemeli.”

Okuyan son olarak, “TKP ısrarla emperyalizm, gericilik ve sömürü ilişkileri bir bütündür diyor. NATO Zirvesi bu gerçeğin kanıtıdır. NATO varsa sömürü vardır. NATO varsa zorbalık, adaletsizlik, gericilik, militarizm vardır. NATO en büyük suç örgütüdür” ifadelerini kullandı.