Erdoğan: Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu etkinliğinin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj gönderdi.

Erdoğan videoda, "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz.

Komşularımuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.

İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır.

PKK/PYD'den DEAŞ ve 'FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik.

'Türkiye, NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır'

Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk. Unutulmamalıdır ki, Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyor, adımlarımızı bu blinçle atıyoruz.

Türkiye'nin, NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5, ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor. 'Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin komutası da bu sene Türkiye'dedir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır. Hazırlıklı olabilmek bakımından müttefikler olarak atacağımız adımlar kadar, ortaklarımızın kapasite geliştirmelerine yapacağımız katkılar da önemlidir.

Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde, küresel barış, refah ve istikrarın tesisine yardımcı olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bu zorlu süreçte dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmenin önemini tekrar vurgulamak istiyorum."