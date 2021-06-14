ABD Başkanı Joe Biden ile AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün başlayan NATO zirvesinde görüşüyor. İktidar cephesi bu görüşmeyi çok önemsiyor. Görüşmenin kendisi havuz medyasında bir dış politika başarısı olarak propaganda edildi.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme bugünkü görüşmeyi "Amerikancılıktan hiç vazgeçmediniz" sözleriyle manşetine taşıdı.

Gazetede görüşmeden AKP’nin beklentisinin ABD ile aranın tümüyle düzeltilmesi olduğu, Erdoğan'ın iç politikada yaşadığı kan kaybını dış politikada attığı adımlarla dengelemeye çalıştığı değerlendirmesine yer veriliyor. Öte yandan Erdoğan'ın iktidarını ABD desteğine borçlu olduğuna dikkat çekiliyor.

Biden-Erdoğan görüşmesinden düzen muhalefetinin de beklentisi olduğu görüşüne yer verilen Boyun Eğme'nin yeni sayısında bu beklentinin başında "ABD başkanının Erdoğan’ın kulağını çekmesi"nin geldiği dile getiriliyor.

Gazetede "Bugün bir kez daha ortalığa saçılan mafya-çete ilişkilerinin, siyasi cinayetlerin, darbelerin, kısaca halka karşı işlenen pek çok suçun arkasındaki güç olan NATO, emperyalizmin çıkarlarını kollamak için benzer politikaları dayatmaya devam ediyor. Sadece bu nedenle bile Türkiye’nin çıkarı NATO’dan tümden kurtulmaktır. Türkiye’nin ABD ile yeni pazarlıklara değil, bağımsız onurlu bir dış politikaya ihtiyacı var" değerlendirmesine yer veriliyor.