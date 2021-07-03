NATO tatbikatının sürdüğü Karadeniz'de Rus savaş uçaklarından eğitim uçuşu

Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Güney Askeri Bölgesi'ne ait savaş uçaklarının NATO'nun Deniz Esintisi 2021 tatbikatının devam ettiği Karadeniz'de eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada "Karadeniz Filosu'nun uçakları, Güney Askeri Bölgesi'nin uçaklarıyla birlikte Karadeniz havzası üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştirerek sözde düşmanın gemilerine yönelik füze ve bomba atışları düzenleme görevlerini yerine getirdi" denildi.

Eğitim uçuşlarına Su-30M, Su-24M, Su-34 ve Su-27 savaş uçakları katıldı. Be-12 amfibi uçağı, eğitimden önce Karadeniz havzasında sözde hedeflerin keşfini gerçekleştirdi.