NATO şefinden TBMM açıklaması: 'En kısa sürede onaylanmasını bekliyorum'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in üyelik başvurusu hakkında "TBMM bu sonbaharda yeniden açıldığında İsveç'in üyeliğinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum" dedi.

Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin toplantısına katılarak milletvekillerine konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin konuşan Stoltenberg, Rusya'nın sınırlarında daha fazla NATO olmasını engellemek için savaşa girdiğini ancak tersini elde ettiğini söyledi. Stoltenberg "İttifakın doğusunda daha fazla NATO varlığı bulunuyor. Finlandiya, İttifaka üye oldu. İsveç de yakında tam üye olacak" diye konuştu.

Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Zirvesi'nde İsveç'in "terörle mücadele"de daha fazlasını nasıl yapacağına ilişkin anlaşmaya vardıklarını kaydeden Stoltenberg şöyle konuştu:

"TBMM'nin bu sonbaharda yeniden açıldığında İsveç'in üyeliğinin en kısa sürede onaylanmasını bekliyorum. Bu daha önce defalarca ifade edildi. Böylece Finlandiya'dan sonra İsveç ile 32 üyemiz olacak. Bu kuzey ülkeleri için, İsveç ve Finlandiya için ayrıca NATO için iyi. Bu, aynı zamanda Başkan Putin'in NATO'nun büyümesini engellemek için bir Avrupa ülkesini işgal ettiğinde tersini elde ettiğinin göstermektedir."

NATO 'kanlı ve zor bir süreç' bekliyor

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik karşı taarruzuyla ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, bunun kanlı ve zor bir süreç olmasını beklediklerini söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın katmanlar halinde savunma hatları oluşturduğunu aktararak şunları dile getirdi:

"Rusya'nın savunma hatlarında hendekler, muharebe tankları, ejderha dişi gibi engeller ve muazzam sayıda mayın bulunuyor. Tarihte hiçbir zaman bir muharebe alanında bugün Ukrayna'da olduğu kadar mayın görmedik. O nedenle Ukrayna'nın karşı taarruzunun çok zor olacağı belliydi. Ancak Ukraynalılar yine de taarruz yapmaya karar verdiler ve ilerleme kaydediyorlar. Belki umduğumuz kadar değil ama kademeli olarak zemin kazanıyorlar. Günde belki birkaç metre. Ukraynalıların zemin kazanması demek, Rusların kaybetmesi demek. Başlangıcı hatırlayalım. Rus ordusu, dünyanın en güçlü ikinci ordusuydu. Şimdi Rus ordusu, Ukrayna'daki ikinci en güçlü ordu."

Tahıl anlaşması

Bir AP milletvekilinin, Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili sorusunu cevaplayan Stoltenberg, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini kınadıklarını ifade etti. "Türkiye'nin anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Stoltenberg, Ukrayna tahılının dünyaya gönderilmesinin en iyi yolunun savaşın bitirilmesi olduğunu, tahıl anlaşmasının savaşın sonuçlarını azaltmaya yönelik olduğunu dile getirdi.

'Romanya'daki İHA olayı kasti bir Rus saldırısı değil'

Stoltenberg, Romanya'da Rusya'nın insansız hava aracına (İHA) ait olduğundan şüphelenilen parçaların bulunmasıyla ilgili soruya karşılık verdi.

Romanya ile yakın temasta olduklarını, bunun ortaya çıkabilecek kazalara ve olaylara örnek teşkil ettiğini belirten Stoltenberg, "Rusya tarafından kasti olarak düzenlenmiş saldırı olduğuna dair bir bilgimiz yok. Soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz" dedi.