NATO, Rusya'nın teklifine bu hafta yazılı cevap verecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kremlin'in tekliflerine karşılık bekledikleri yolundaki açıklamasının ardından, NATO'nun yazılı karşı teklif metnini bu hafta göndereceklerini söyledi.

Euronews’in CNN'e dayandırdığı haberine göre, Stoltenberg, "Şu anda tekliflerimizi, yazılı metni sonuçlandırıyoruz. Bu hafta kendilerine göndereceğiz. Bunu ABD ile paralel şekilde yapacağız çünkü ABD birkaç hafta önce bir anlaşma teklifi almıştı. Aynı şekilde biz de benzer bir taslak almıştık. Ana hatlarıyla oturup konuşmaya hazır olduğumuzu söyleyeceğiz" dedi.

'Rusya’nın endişelerini dinlemeye hazırız'

Stoltenberg, NATO'nun silahların kontrolü, silahsızlanma, askeri faaliyetlerde şeffaflık, riskleri düşürme mekanizması ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili diğer konuları konuşmaya hazır olduklarını belirtti.

'Diplomasi için Rusya gerginliği düşürmeli'

"Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız" ifadesini kullanan Stoltenberg, Ukrayna-Rusya krizine çözüm için "halen diplomatik bir yol bulunduğunu" vurguladı.

Stoltenberg, bunun için "Rusya'nın gerginliği düşürmesi ve NATO ile iyi niyet içinde görüşmeye hazır olması" gerektiğini kaydetti.

'Ukrayna’ya muharip birlikler yerleştirilmeyecek'

Stoltenberg, "NATO Ukrayna'ya muharip birlikler konuşlandırmayacak. Ancak hazır olduğumuzdan ve özellikle ittifakın doğusundaki tüm müttefikleri savunma taahhüdümüze ilgili yanlış anlaşılma bulunmadığından emin olmalıyız" ifadesini kullandı.