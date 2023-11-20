NATO Kosova'daki askeri varlığını kalıcı olarak arttırmayı gözden geçirecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova’da son dönemde yaşanan gerilimlerin ardından ittifakın ülkedeki askeri varlığını kalıcı olarak artırmanın gerekip gerekmediğini değerlendirdiğini söyledi.

Stoltenberg, Batı Balkan turu kapsamında gittiği Kosova’nın başkenti Priştine’de, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Kosova’nın kuzeyinde son aylarda yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Şimdi durumun kontrolden çıkıp Kosova'da veya daha geniş bölgede yeni bir şiddet içeren çatışma yaratmamasını sağlamak için daha kalıcı bir artışa sahip olmamız gerekip gerekmediğini gözden geçiriyoruz. Yani evet, gereğini yapacağız. Şu anda varlığımıza ilişkin düzenlemeleri gözden geçiriyoruz ve bölgedeki NATO varlığının derhal artırılmasını zaten uygulamaya koyduk" dedi.

Kosova’nın NATO üyeliği için ön koşul olan Barış için Ortaklık programına üyeliği konusunda da konuşan Stoltenberg, kararın tüm NATO müttefikleri tarafından oy birliğiyle alınması gerektiğini ve kararın ne zaman alınacağıyla ilgili spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.