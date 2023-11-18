Deniz Kuvvetleri Komutanı: 'Karadeniz'de NATO'yu istemiyoruz'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Astsubay Okullarının kuruluş yıldönümü için Yalova'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Karadeniz'de 2008'de Gürcistan ve Rusya arasında tırmanan gerilimi izleyen yıllarda Güney Osetya-Kuzey Osetya, Abhazya, Kırım, Kerç Boğazı ve son olarak Ukrayna-Rusya savaşı gibi yeni krizler takip etmişti.

Bu krizleri hatırlatarak, "Bildiğiniz gibi NATO Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor" diyen Tatlıoğlu, "Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip, NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz" şeklinde konuştu.

'Montrö'ye uyulsun'

AA'da yer alan habere göre, Ukrayna-Rusya savaşından dolayı 400'ün üzerinde mayının Karadeniz'e döküldüğünü belirten Tatlıoğlu, "Bu mayınlardan 17 tanesi sahillerimize geldi. 2 tanesini tespit edemedik. 1 tanesi Kastamonu Cide'de, diğeri de Karadeniz Ereğli Liman girişinde patladı. Bu mayınlar çok tehlikeli. Karadeniz'de bu mayınlarla mücadele ediyoruz. Amacımız, Montrö'ye uyulsun. Karadeniz'de biz bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Dolayısıyla Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Karadeniz’de bir savaşa sürüklenir mi?

NATO’nun Vilnius Zirvesinde Karadeniz'in stratejik önemine yapılan vurguya dikkat çeken soL yazarı Erhan Nalçacı, Türkiye sermaye sınıfı ve siyasi temsilcileri üzerinde yoğun bir baskı bulunduğuna işaret etmişti.