NATO istemişti: Türkiye'den gönderilen ek askeri birlik Kosova'da

Kosova'da yaşanan gerilim sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine görevlendirilen komando taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı.

AA'nın haberine göre ihtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun bir kısmı daha Çorlu'daki askeri havalimanına geldi.

Askerler, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından askeri uçaklarla Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanına gelen birliği Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası'na intikal etti.