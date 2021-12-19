NATO Generali: Bulgaristan ve Romanya'daki kuvvetleri arttıralım

Basıdna yer alan haberlere göre ABD'li General Tod Wolters, NATO üyesi ülkelerin askeri yetkilileriyle yakın zamanda yapılan gizli bir video konferans sırasında Doğu Balkan'larda askeri ittifakın askeri varlığını arttırmayı önerdi.

Der Spiegel'e konuşan bir NATO kaynağı, ABD'li General'in önerisinin Romanya ve Bulgaristan'da 1.500 kişiye kadar iki askeri birlik oluşturmayı içerdiğini söyledi.

Almanya merkezli yayın organının haberine göre, NATO'nun Avrupa yüksek müttefik komutanı General Tod Wolters, "NATO misyonunun genişletilmesinin bir provokasyon değil" üye devletler için bir güvenlik garantisi olduğunu öne sürdü.

Konuya ilişkin NATO basının sorularını cevaplamayı reddederken Der Spiegel'e konuşan bir diplomatik kaynak, bu konunun ittifakın savunma bakanlarının bir sonraki toplantısında tartışılabileceğini doğruladı.