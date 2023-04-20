NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna'ya kısa ziyaret

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.
Stoltenberg Kiev'in Mihaylov Meydanı'nda bulunan, savaşta ölen askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı Anı Duvarı'nı ziyaret etti.
Ziyarette sıkı güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti. Stoltenberg'in Kiev ziyaretine ilişkin daha önce duyuru yapılmamıştı.
Stoltenberg'in kısa Ukrayna ziyareti sonrası bugün Almanya'daki ABD askeri üssü Ramstein'da yapılacak ve Ukrayna'ya askeri desteğin ele alınacağı toplantıya katılması bekleniyor.