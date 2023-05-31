NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a tebrik telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyp Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi."