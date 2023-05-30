NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'İsveç' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin gündeme dair, "Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olması mümkün" dedi.

Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenledi ve burada İsveç'in NATO üyeliği konusundaki soruları yanıtladı.

Haziran 2022'deki Madrid Zirvesi'nde tüm müttefiklerin İsveç'i ittifaka katılmaya davet ettiğini ifade eden Stoltenberg, "İsveç'in mümkün olan en kısa sürede üye olması için Türk makamlarıyla yakın temastayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kez bu konuyu konuştum" dedi.

Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne kadar bir karar almayı hedeflediklerini belirterek, "Garanti değil ancak bir çözüme ulaşmak ve İsveç'in tam üyeliği için Vilnius Zirvesi'ne kadar bir karar almak kesinlikle mümkün" diye konuştu.

Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın artık tüm NATO ülkeleriyle terörle mücadele için daha fazla bilgi paylaşımı yaptığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"İsveç'in üyeliği konusunda kesin bir şey yok. Ulusal meclisler, onaylar konusunda egemen şekilde karar verirler. Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olması mümkün çünkü Türkiye'deki seçimlerden sonra şu anda bir pencere açıldı ve Türkiye'de Meclis oluşuyor. Üyeliğin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çok çalışıyoruz."