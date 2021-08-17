NATO Genel Sekreteri: Planımız Afganistan'da ebediyen kalmak değildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Afganistan'daki durumu değerlendirdi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Stoltenberg, "Kabil'de önceliğimiz tahliyelerin başarılı bir şekilde tamamlanması. Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici. Özellikle Türkiye, İngiltere ve ABD'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Stoltenberg, NATO birliklerinin çekilmesine ilişkin, "Planımız Afgan devletini yeniden kurmaktı, orada ebediyen kalmak değildi" diyerek mevcut durum için Afganistan hükümetini suçladı.
Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:
"Afganistan'dan ayrılmak isteyen herkes mutlaka izin verilmeli. Sınırlar, hava ve kara yolları mutlaka açılmalı. Ülkeden ayrılmak isteyen Afgan vatandaşların güven ve haysiyet içinde bunu gerçekleştirebilmeli.
Bizler Afganistan'da barışçıl bir devir teslim olmasını istiyoruz. İntikam güden bir anlayışa karşıyız.
Yeni Afganistan hükümeti bir an önce kurulmalı. Afgan halkının ve Afgan kadınlarının tüm insanı haklarına saygı gösterilmeli. Afganistan'da yeniden bir korku iklimi ve dünyanın geri kalanından izolasyon yaşanmamalı."
Afgan gazeteci: 20 yıl sonra hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz
Basın toplantısında söz alan bir Afgan gazeteciyse, Batı ülkelerinin Afganistan'daki varlığının ülkede hiçbir ilerleme sağlamadığına dikkat çekerek NATO'ya tepki gösterdi.
Gazeteci Stoltenberg'e şu soruları yöneltti: