NATO Genel Sekreteri: Planımız Afganistan'da ebediyen kalmak değildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Afganistan'daki durumu değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Stoltenberg, "Kabil'de önceliğimiz tahliyelerin başarılı bir şekilde tamamlanması. Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici. Özellikle Türkiye, İngiltere ve ABD'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Stoltenberg, NATO birliklerinin çekilmesine ilişkin, "Planımız Afgan devletini yeniden kurmaktı, orada ebediyen kalmak değildi" diyerek mevcut durum için Afganistan hükümetini suçladı.

Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:

"Afganistan'dan ayrılmak isteyen herkes mutlaka izin verilmeli. Sınırlar, hava ve kara yolları mutlaka açılmalı. Ülkeden ayrılmak isteyen Afgan vatandaşların güven ve haysiyet içinde bunu gerçekleştirebilmeli.

Bizler Afganistan'da barışçıl bir devir teslim olmasını istiyoruz. İntikam güden bir anlayışa karşıyız.

Yeni Afganistan hükümeti bir an önce kurulmalı. Afgan halkının ve Afgan kadınlarının tüm insanı haklarına saygı gösterilmeli. Afganistan'da yeniden bir korku iklimi ve dünyanın geri kalanından izolasyon yaşanmamalı."

Afgan gazeteci: 20 yıl sonra hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz

Basın toplantısında söz alan bir Afgan gazeteciyse, Batı ülkelerinin Afganistan'daki varlığının ülkede hiçbir ilerleme sağlamadığına dikkat çekerek NATO'ya tepki gösterdi.

Gazeteci Stoltenberg'e şu soruları yöneltti:

"NATO sadece ABD'den ibaret değil. Sizce, NATO'nun aldığı karar yanlış mıydı? Buna nasıl cevap verirsiniz? Kararlar daha ne kadar ABD'den takip edilecek ve uygulanacak?

Çünkü biz bu durumu gördüğümüzde, ben bir Afgan kadın olarak siz durumu 'zor' olarak ifade ediyorsunuz ama binlerce kadın var orada gelecekleri belli değil, ne olacaklarıyla ilgili de bir fikirleri yok.

20 yıl ne anlama geliyor? NATO 20 yıl boyunca Afganistan'daydı. Bu nasıl mümkün olabilir? Medeniyetin beşiği olarak geçen ABD ve AB, faşizm ve emperyalizmle mücadele edemediler.

NATO ve AB büyük bir yapıydı ve buna rağmen Taliban'a karşı bir müdafaa yapamadılar. Şimdi 20 yıl sonra hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz.

Bir kadın olarak şunu da söylemek istiyorum. Lütfen İslam Emirliği'ni ön koşulsuz bir şekilde tanımayın. Lütfen Taliban'ı aynı şekilde tanımayın, bizi aynı pozisyona sokmayın."