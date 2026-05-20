NATO Genel Sekreteri 'ABD'ye bağımlılık sürdürülemez' dedi, Türkiye’yi de işaret etti

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Avrupa’nın "savunma" kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Türkiye’yi de doğrudan Avrupa güvenlik denklemine dahil etti.

Rutte, Avrupa’nın İngiltere, Türkiye ve Norveç ile birlikte 500 milyonu aşan bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak, buna rağmen kıtanın "savunma" konusunda hâlâ ABD’ye fazla bağımlı olduğunu söyledi.

Rutte, “Avrupa, İngiltere, Türkiye ve Norveç ile birlikte 500 milyondan fazla insan demek. Rusya’da ise yaklaşık 120 ila 140 milyonluk bir hasımla karşı karşıyayız. Ve şimdi, Rusya’ya karşı kendimizi savunabilmemiz için yaklaşık 350 milyon nüfuslu bir müttefike aşırı bağımlı durumdayız. Bu uzun vadede sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

ABD’ye bağımlılık eleştirisi

Rutte’nin açıklaması, Trump yönetiminin NATO içinde Avrupa ülkelerine daha fazla askeri yük ve savunma sorumluluğu yüklemek istediği bir dönemde geldi.

Avrupa’nın nüfus ve kapasite bakımından küçümsenmeyecek bir toplamı temsil ettiğini söyleyen Rutte, buna rağmen "savunma" mimarisinin fiilen ABD desteğine dayanmasını eleştirdi. Bu çerçevede Türkiye’nin adını özellikle anması, Ankara’nın NATO içindeki askeri ağırlığına ve Avrupa güvenliği içindeki rolüne yapılan açık bir vurgu olarak öne çıktı.

NATO’da yük paylaşımı tartışması

Rutte’nin sözleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO üyelerine dönük "savunma" harcaması baskısının sürdüğü bir dönemde geldi. Trump yönetimi, Avrupalı müttefiklerin daha fazla harcama yapması ve Washington’un taşıdığı yükün azaltılması gerektiğini savunuyor.

NATO Genel Sekreteri de bu çizgiye paralel biçimde, Avrupa’nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi. Reuters’ın aktardığına göre Rutte, ABD’nin Avrupa’daki kuvvet düzenlemelerinde olası değişikliklerinse “aşamalı ve yapılandırılmış” biçimde gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye vurgusu dikkat çekti

Rutte’nin açıklamasında en dikkat çekici unsurlardan biri, Avrupa’nın güvenlik kapasitesi anlatılırken Türkiye’nin açık biçimde merkeze yerleştirilmesi oldu. İngiltere ve Norveç ile birlikte anılan Türkiye, böylece yalnızca NATO’nun doğu kanadındaki bir ülke olarak değil, Avrupa "savunma" toplamının asli unsurlarından biri olarak tarif edildi.