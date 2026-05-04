NATO dizi ve film sektörüne el atıyor: Senarist ve yapımcılarla toplanıyor, propaganda için akıl ve para veriyorlar

Kültür sanat alanının savaş propagandası için kullanılmasında, Türkiye’nin de parçası olduğu, dünyanın en büyük savaş örgütü NATO devreye girdi.

NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika’da dizi ve film senaristleri, yönetmenleri ve yapımcılarıyla toplantılar düzenlemeye başladı.

Savaş ittifakı, şimdiye dek Los Angeles, Brüksel ve Paris’te olmak üzere üç kez dizi ve film sektöründen temsilcilerle bir araya geldi.

Bir sonraki toplantı, gelecek ay Londra’da yapılacak.

Kültür-sanat alanının devletlerin savaş politikalarına destek için kullanılması konusunda en büyük deneyime sahip olan ülke, ABD.

Özellikle Soğuk Savaş yıllarından itibaren Amerikan devleti, CIA ve FBI gibi kurumları üzerinden Hollywood’la çok yakın bir işbirliği kurdu ve on yıllar boyunca sayısız yapıma Amerikan devleti perspektifinden “dokunuşlarda” bulundu.

soL’da daha önce ele aldığımız bir analizde, Türkiye’de MİT’in de bu Amerikan yaklaşımını benimsediğine ve dizi-film sektörüne el attığına dikkat çekmiştik.

Şimdi NATO da ağırlık koymaya çabalıyor.

Friends, Law and Order, High Potential gibi dizilerin yaratıcılarıyla görüşüldü

NATO’nun Brüksel’de düzenlediği toplantıya ünlü Amerikan sit-com dizisi Friends’in bir senarist ve yapımcısı, Law and Order adlı polisiye dizinin senaristi ve High Potential adlı dizinin bir yapımcısı da katıldı.

Toplantılarda, dizi ve film sektöründe NATO’nun perspektifini aklayan ve propaganda eden işlere yer verilmesi amaçlanıyor.

Bu yaklaşımın detayları, 10 Mart 2026’da Avrupa Reform Merkezi adlı düşünce kuruluşunun yayımladığı “Avrupa’da Savunma Harcamalarına Halk Desteği Nasıl Sağlanacak” başlıklı raporda ortaya konuldu.

Rapor, sosyal politikaların giderek gerilediği, bu nedenle halkın parasını silah sanayiine vermeye gönüllü olmadığı tespitinden hareketle, Avrupa’da “aşırı sağ” ve “aşırı sol”un yükseldiğine dikkat çekiyor.

Raporda “sol tehditler” olarak Almanya’daki Die Linke, Fransa’daki “Boyun Eğmeyen Fransa”, Belçika’daki Belçika Emek Partisi ve İtalya’daki “Beş Yıldız Hareketi”nin ismi veriliyor.

1994 ile 2004 yılları arasında yayınlanan Friends dizisinden bir sahne.

Sahne sahne öneriler: Sınırdan geçen tanklar değil, halk isyanlarını ekrana taşıyın

Eşitsizliklerin giderek arttığı, toplumsal muhalefetin yükseldiği Avrupa’da NATO’nun savaş harcamalarını artırma dayatmasına destek sağlamak için Rusya ve Çin tehdidinin işlenmesi gerektiği ileri sürülüyor.

Sinema sektörü dahil kültür-sanat alanıyla yakın işbirliği kurulması gerektiğini öne süren rapor, filmlerde “sınırdan geçen tank taburları veya gökyüzünde uçan jetler” gibi imgelerin ötesinde, siber savaş, dezenformasyonun tetiklediği isyanlar, enerji krizleri, dron saldırıları gibi imgelerin kullanılması şeklinde, doğrudan üretilecek film ve dizilerin senaryolarına dair tariflerde de bulunuyor.

Burada NATO, süregiden toplantıların dışında, fonlar yoluyla da sektöre müdahil olma planına sahip.

Savaş ittifakı, dezenformasyon kavramı üzerinden Türkiye’deki medyayla benzer bir ilişkiyi yıllar içinde geliştirdi. NATO bir yandan Türkiye’den gazetecilere “eğitim” veriyor, diğer yandan fon sağlayarak finanse ediyor.

Türkiye’de artık çok büyümüş ve uluslararası etkiye sahip olan dizi-film sektöründe NATO’nun benzer bir ilişkiye şimdiye kadar girişip girişmediği bilinmiyor.

İttifak, bu yılki zirvesini Temmuz ayında Ankara’da düzenleyecek.

Trump yönetiminin çıkışları başta olmak üzere çok sayıda siyasi meselenin gündem olacağı zirve, o günlerde ana salon dışında yürütülecek yan görüşme ve toplantılar ve gayrıresmi buluşmalar aracılığıyla kültür-sanat alanına müdahale gibi başlıkların da tartışılmasına zemin hazırlayacak.