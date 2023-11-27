NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın başlıyor

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları; Orta Doğu ve Gazze'deki durum, Ukrayna-Rusya Savaşı, Balkanlar gibi konuları ele almak üzere bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28-29 Kasım’da Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi.

İki günlük toplantıda bakanların Ukrayna, Çin, Balkanlar, Orta Doğu, iklim değişikliği, silahların kontrolü, İsveç'in NATO üyelik süreci gibi birçok konuyu ele alacağını aktaran Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi'nin dışişleri bakanları seviyesinde ilk kez toplanacağını bildirdi.

Stoltenberg, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılacağını, NATO'nun Ukrayna'ya uzun vadeli desteğinin teyit edileceğini söyledi.

'Başlangıçta Ukrayna’nın çökeceğinden korkmuştuk'

Stoltenberg, Ukrayna’ya silah yardımının azalmasından endişe duyup duymadığı ve Ukrayna'nın NATO üyeliği için toprak tavizi verip vermeyeceği sorusu üzerine, "Neye karar vereceği, savaşı sonlandırmak için nelerin kabul edilebilir olduğu Ukrayna’ya kalmış bir konudur. Bizim sorumluluğumuz Ukrayna’yı desteklemek, mümkün olduğunca fazla toprağını kurtarmasını ve müzakere başlarsa onların en güçlü şekilde oturmasını sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Rusya’nın savaşa devam etme niyetinde olduğunu belirten Stoltenberg, "cephede ağır muharebelerin son haftalarda ve aylarda devam ettiğini, cephenin bir süredir değişmediğini, Ukrayna’yı mümkün olduğunca kuvvetli tutmanın gayreti içinde olacaklarını" kaydetti.

Stoltenberg, "Başlangıç noktasını hatırlamalıyız. Başlangıçta uzmanlar ve biz de Ukrayna’nın haftalar içinde çökeceğinden korkmuştuk ama Ukraynalılar büyük kazanımlar elde ettiler" dedi.

Kosova ve Sırbistan'a çağrı

Stoltenberg, Kosova’daki NATO gücü KFOR’un asker sayısının artırılıp artırılmayacağına yönelik soru üzerine de yakın geçmişte KFOR’a 1000 ilave asker gönderildiğini hatırlatarak, "Barışı koruma birliğimizi daha kalıcı şekilde arttırmayı değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kosova ve Sırbistan’a "Avrupa Birliği kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecine devam etmeleri" çağrısını yineleyen Stoltenberg, iki taraftan da "Kosova’da gerginliği artırıcı söylemlerden kaçınmalarını" istedi. (AA)