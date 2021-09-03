NATO: Bizimle iş birliği yapan birçok kişiyi geride bıraktık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cuma günü yaptığı açıklamada, Afganları tahliye etmeye ve Taliban ile teması sürdürmeye çalışacaklarını ancak "Afganistan'ın yeni yöneticilerinin kendilerini yardıma ve tanınmaya layık göstermeleri gerektiğini" söyledi.

Stoltenberg, konuyu Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani ve Katar Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

NATO yetkilisi ayrıca, işgal güçleriyle işbirliği yapan bir çok kişiyi geride bıraktıklarına işaret ederek "Taliban tarafından risk altında olabilecek birçok Afgan'ın Afganistan'da kaldığını" söyledi.

Reuters'e verdiği demeçte Stoltenberg, "İnsanları dışarı çıkarmak için Taliban ile operasyonel temas gerekli" dedi. Stoltenberg, "NATO, bizim için çalışan personelin çoğunu tahliye edebildi. Ancak hala çok sayıda insan kaldı ve onları çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Taliban'ın kurucularından Molla Birader'in yeni hükümetin başkanı olarak atanmasına iddialarına ilişkin adım atmanın henüz çok erken olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Onları sözlerine göre değil eylemlerine göre değerlendirmeliyiz” dedi ve ekledi:

"Afganistan'ın uluslararası teröristler için güvenli bir sığınak olmasını engellemek, insan hakları, özellikle kadın hakları ve serbest geçiş konusunda vaat ettikleri şeyden onları sorumlu tutacağız"

Yetkili yaptırımlara işaret ederek "Afganistan'daki yeni yöneticiler üzerinde kozumuzu, siyasi, diplomatik ve mali kozumuzu kullanacağız ve birlik olacağız" dedi.

Diplomatik tanımanın NATO müttefikleri ve daha geniş uluslararası toplum arasında "Taliban hükümetine mümkün olduğunca fazla baskı uygulamak için" tartışılacağını ekledi.