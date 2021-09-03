Afganistan'da hükümetin başına geçeceği öne sürülen Abdülgani Birader kimdir?

Reuters'in Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Taliban hareketinin siyasi ofisinin başkanı Molla Abdulgani Birader, Afganistan'ın yeni hükümetine liderlik edecek.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Taliban'ın ilk lideri Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Doha'daki Taliban temsilcisi Şir Muhammed Abbas Stanikzay hükümette üst düzey görevlerde bulunacak.

Afganistan menşeli TOLO News daha önce kendi kaynaklara atıfta bulunarak, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin yeni bir hükümete başkanlık edebileceğini öne sürmüştü.

Molla Abdülgani Birader kimdir?

Abdülgani Birader, hali hazırda Taliban'ın lideri Hibetullah Ahundzade'nin kıdemli yardımcısı ve hareketin siyasi ofisinin başkanı olarak görev yapıyor. Birader cihatçı örgütün fiili lideri olarak kabul ediliyor.

1980'lerde Kandahar'da Afganistan Demokratik Cumhuriyeti ve SSCB'ye karşı savaşan cihatçı bu savaş sırasında "Birader" takma adını aldı. 1992'de ABD güdümlü şeriatçılar Kabil'e girip laik, demokratik ve sosyalist Afgan hükümetini devirince Birader Kandahar Eyaleti'nde bir medrese işletmeye başladı.

Kendisi 1994 yılında, Afganistan'ın güneyinde Taliban'ı kuran dört kişiden biriydi.

1996'dan 2001'e kadar Taliban'ın yönetimi sırasında üst düzey görevlerde bulunan Birader, Taliban hükümeti 2001'de ABD liderliğindeki işgalle devrildikten sonra, örgütün Pakistan'daki Kuetta Şura'sına liderlik etti ve Taliban'ın fiili lideri oldu.

Pakistan tutukladı, ABD'nin talebiyle serbest bırakıldı

2010 yılında Pakistan tarafından tutuklanan Birader'in bu dönem Pakistan'ın haberi dışında Afgan hükümetiyle gizlice bir barış anlaşmasını savunduğu öne sürülmüştü.

8 yıl tutuklu kalan Birader, 2018'de ABD'nin talebi üzerine serbest bırakıldı ve ardından Taliban'ın lider yardımcılığına ve siyasi ofisinin başına atandı.