NATO: Bir haftada Kabil Havalimanı'nda en az 20 kişi öldü

Bir NATO yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada geçen 7 gün içinde Kabil Havalimanı'nda yaşamını yitirenlerin sayısının en az 20 olduğunu söyledi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD ve NATO güçleri vatandaşlarını ve kendilerine yardım eden Afganları ülkeden tahliyeye Kabil Havalimanı'nda devam ederken, havalimanı çevresinde toplanan Afgan yurttaşları limana alınmıyor.

Reuters'a konuşan NATO yetkilisi Kabil Havalimanı dışında yaşanan krizi "talihsiz" diye niteledi ve "Biz tüm yabancıları olabildiğince çabuk tahliyeye odaklanıyoruz" ifadesini kullandı.

Aynı yetkili "Güçlerimiz Taliban ile çatışmaları önlemek için Kabil havalimanının dış bölgelerinden kesin bir uzaklıkta olmaya devam ediyor" diye belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı dün Kabil havalimanı dışında büyük bir kalabalığın toplandığı sırada yaşanan kaosta en az 7 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Olaya ilişkin görüntülerde silah sesleri duyulurken, ölenlerin ateş açılması sonucu mu izdiham nedeniyle mi öldüğü henüz netlik kazanmamıştı.