İngiltere: Kabil Havalimanı'ndaki 'kaos'ta 7 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD ve NATO güçleri vatandaşlarını ve kendilerine yardım eden Afganları ülkeden tahliye etmeye devam ederken, havalimanı yakınlarında toplanan Afganistan vatandaşlarının girişine ise izin verilmiyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada geniş kalabalıkların toplandığı Kabil Havalimanı'nın dışında dün çıkan "kaosta" insanların panikle tahliye uçaklarına yönelmesi üzerine 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Sahadaki koşullar son derece zor olmaya devam ediyor ama durumu mümkün olduğunca güvenli bir biçimde yönetebilmek için her şeyi yapıyoruz" ifadesine yer verildi.

Olaya ilişkin görüntülerde sürekli silah sesleri duyuluyor. Ajanslar Taliban güçlerince havalimanı dışında toplananlara ateş açıldığını ve Taliban güçlerinin birçok kişiyi de darp ettiğini bildirdi. Öte yandan ölümlerin ateş açılması sonucu mu, izdiham sonucu mu olduğu henüz netlik kazanmadı.

Çok sayıda çocuk kayıp

Alman haber ajansı dpa, Kabil Havalimanı'ndaki kaosta çok sayıda çocuğun kaybolduğunu bildirdi. Bazı çocuklar izdiham sonrası ailelerinden haber alamazken, bazı aileler de sosyal medya üzerinden çocuklarının fotoğraflarını yayınlayarak onlara ulaşmaya çalışıyor.

ABD özel havayollarından destek istemeyi değerlendiriyor

Öte yandan ABD gazetesi Wall Street Journal, Biden yönetiminin ABD'li özel havayolları şirketlerinden Kabil Havalimanı'ndan tahliyeleri hızlandırmak için destek istemeyi değerlendirdiğini duyurdu. Habere göre ABD yönetimi bu kapsamda, 2. Dünya Savaşı sonrası 1952'de oluşturulan ve özel hava yolu şirketlerinden acil durumlarda ABD Savunma Bakanlığı'nın hava ikmal gereksinimlerini desteklemesini talep eden Sivil Rezerv Hava Filosu'nu devreye sokmayı gözden geçiriyor.