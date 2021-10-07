NATO 8 Rus diplomatı sınır dışı ediyor: 'Yanıtsız bırakılmayacak' tepkisi

Batı medyası, NATO’nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını aldığını belirtti. Sınır dışı kararını yorumlayan Rus senatör Klimov ise "NATO’nun bu davranışı yanıtsız bırakılmayacak ve göz ardı edilmeyecek” dedi. Karara Rus Dışişleri’nden de yanıt geldi.

Sky News muhabiri Deborah Haynes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO, Rusya’nın cinayetler ve casusluk da dahil olmak üzere şüpheli kötü niyetli faaliyetlerine yanıt olarak Rusya'nın ittifaktaki misyonunu yarıya indirme kararını aldı” diye yazdı.

Ayrılması talep edilecek 8 diplomatın "beyan edilmemiş istihbarat çalışanı" olduğunun tahmin edildiğini belirten Haynes, “Ayrıca diğer 2 pozisyon daha iptal edilecek” diye ekledi.

Böylelikle Rusya’nın NATO’daki misyonunda 20 olan personel sayısı 10 olacak.



Rus diplomatların ekim sonuna kadar ülkelerine dönmesi gerektiği kaydedildi.

Rus senatör: Yanıtsız kalmayacak

NATO’nun Rusya temsilciliğinde çalışan 8 diplomatı sınır dışı etme kararını yorumlayan Rus Senatör Klimov, İttifakın bu adımının yanıtsız kalmayacağını göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu Başkanı Andrey Klimov, “NATO’nun bu davranışı yanıtsız bırakılmayacak ve göz ardı edilmeyecek” diye konuştu.

NATO ülkelerinin bir süre önce oldukça üst düzeyde Rusya ile ilişkilerde olumlu gelişmeler olmasını istediklerini ima ettiklerini hatırlatan Klimov, “Biz buna ‘somut adımlar atalım’ diye cevap verdik. Onlardan anlaşılabilir bir yanıt gelmediği gibi, şimdi de böyle bir adım attılar. Eğer bunlar (İttifakın) somut adımlarıysa, kalıcı bir barış, mesuliyetli güvenlik, karşılıklı anlayış ve güven sağlayan adımlar olmadığı açık” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri’nden yanıt

NATO’nun Rus diplomatları sınır dışı etme kararını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ise İttifakın bu adımından sonra Moskova’nın, daha önce Rusya ile diyalog konusunda yapılan açıklamaların samimiyetine artık inanmadığını belirtti.

Kommersant gazetesine konuşan Gruşko, “NATO yöneticileri daha dün Rusya ile ilişkilerde gerginliği düşürmenin önemine ilişki açıklamalar yapmış, Rusya-NATO Konseyi çerçevesindeki diyaloğu yeniden başlatma, Brüksel’e Büyükelçi yollama çağrısında bulunmuştu. Bu ifadelerin samimiyetine inanan olsa da bugün artık hiç kimse inanmıyor. Gerçek değerleri herkes için açıktır. Afganistan destanının etkileyici bitiminden sonra, ‘Rus tehdidi’ öcüsü olmadan olur muydu hiç? Kesinlikle olmazdı” ifadelerini kullandı.

NATO, Rusya temsilciliğinin 8 çalışanının akreditasyonunun iptal edildiğini ve Rusya için akreditasyon sayısını 10'a düşürdüğünü doğruladı.