Financial Times'dan S-400 yorumu: NATO'yu alarma geçirecek

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki görüşmesinin ardından yapılan iki ülke arasında askeri işbirliğinin derinleştirilmesine dair açıklamaların NATO üyelerini alarma geçireceğini öne sürdü.

Erdoğan'ın görüşmede yapılan tekliflerin savaş uçakları, jet motorları, gemi yapımı, denizaltılar ve uzay roketleri üzerinde çalışma planlarını kapsadığını söylediğini ve S-400'lerle ilgili "süreç devam ediyor" açıklamasını hatırlatan gazete, konuyla ilgili adını açıklamadığı bir üst düzey NATO yetkilisinin açıklamalarına yer verdi.

FT'ye göre sözkonusu NATO yetkilisi ittifak üyesi ülkelerin müttefik ordularla birlikte çalışabilecekleri silah sistemlerine yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

NATO yetkilisi "Tedarik, her müttefikin ne türden askeri kapasite satın alacağına ya da satacağına karar vereceği ulusal bir ayrıcalıktır. NATO için önemli olan müttefiklerin birlikte çalışılabilir sistemlere yatırım yapmasıdır" dedi. Aynı yetkili "Daha önce tekraren belirttiğimiz gibi Rusya'nın S-400'leri NATO sistemleriyle uyumlu değildir. Genel anlamda biz müttefiklerin diğer müttefiklerden tedarikini memnuniyetle karşılıyoruz" diye belirtti.