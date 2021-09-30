ABD'nin yeni büyükelçi adayından yeni S-400 yaptırımları mesajı

ABD Başkanı Joe Biden tarafından yeni Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterilen Jeff Flake, ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'ne ifade verdi.

Senatodan onay alması durumunda ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanacak olan Flake, Ankara'nın "demokrasideki gerilemesinden rahatsız olduğunu" söyledi, göreve gelmesi durumunda Türkiye'yi "NATO müttefiki statüsüne uyması için zorlayacağını" kaydetti. Flake Türkiye'nin Rusya'dan yeni parti S-400 alması durumunda ise yeni yaptırımlarla karşılaşacağını kaydetti.

Flake S-400'lere ilişkin "Bu sistemi elden çıkarmanın CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın yolu olduğunu sürekli olarak yineleyeceğim. Ayrıca, gelecekte Rus silahlarının satın alınmasının halihazırda uygulananlara ek olarak daha fazla CAATSA yaptırımını tetikleme riski taşıdığı konusunda Türkiye'yi uyaracağım" dedi.

Oturumda konuşan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda Türkiye'ye ABD'nin silah satışına karşı olduğunu söyledi ve "Erdoğan'ın baskısı bir demokrasiye yakışmıyor ve bir NATO müttefikine yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Flake bunun üzerine "Ankara'nın demokratik gerilemesinden ve Türkiye'deki ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü açısından olumsuz gidişattan rahatsızım" dedi ve göreve gelmesi durumunda Türkiye'yi "insan hakları taahhütlerini yerine getirme"ye davet edeceğini ve "NATO müttefiki statüsüne uymaya zorlayacağını" söyledi.

Arizona senatörü olarak görev yaptığı sırada "Ermeni Soykırımı"nın tanınması konusunda ret oyu veren Flake'e ABD'nin bu kararını tanıyıp tanımayacağı sorulması üzerine ise Flake "Evet" diye yanıt verdi.