NATO 2022'de silahlanmaya 1,56 milyar avro daha harcayacak

Dünyanın en büyük askeri birliği olan NATO, 14 Aralık 2021 Salı günü yaptığı toplantıda 2022 "sivil" ve askeri bütçelerini kabul etti.

NATO'nun bugün kamuoyuna duyurduğu 2022 bütçesinde sözde sivil harcamalara 289,1 milyon avro ayrılırken doğrudan silahlanma bütçesineyse 1,56 milyar avro ayrıldı. ABD güdümlü askeri ittifak tüm üye ülkelerden GSYİH'lerine oranla yeni bütçe için para talep ediyor.

Sözde "sivil bütçe"nin askeri örgütün işletme maliyetleri ve "sivil program harcamaları" için fon oluştururduğu söylenirken, bu kalem 2021 seviyesine göre yüzde 8,9 arttı. Öte yandan "sivil bütçe"nin önemli bir kısmının "siber savaş" maliyetlerini karşılamak için ayrıldığı anlaşılıyor. NATO yayınladığı açıklamada "Bu maliyet artışının ana itici gücü, NATO'nun devam eden siber adaptasyonudur" dedi.

Doğrudan silahlanmaya ayrılan fon olan "askeri bütçe"yse 2021 seviyesinden yüzde 3 oranında daha az oldu.

Öte yandan bu iki bütçenin dışında "NATO Güvenlik Yatırım Programı" (NSIP) için ayrılan fonsa 790 milyon avro oldu.