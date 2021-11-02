NASA: Geçen hafta yaşanan güneş patlaması GPS ve uyduları etkileyebilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), geçtiğimiz hafta gerçekleşen güçlü bir güneş patlamasının önümüzdeki günlerde GPS ve haberleşme uydularını etkileyebileceğini ve Avrupa ve Kuzey Amerika'da gökyüzünde aydınlanmalar görülmesine neden olabileceğini açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, güneş patlamalarının güçlü bir radyasyon yayılımına yol açtığına işaret edildi. Açıklamada, "Patlama kaynaklı zararlı radyasyonlar, Dünya atmosferinden geçemez ve yeryüzündeki insanları fiziksel olarak etkileyemez, ancak yoğun olması durumunda atmosfer tabakalarındaki GPS ve haberleşme uydularını olumsuz etkiler" denildi.

Patlamanın X1 sınıfında olduğu belirtilen açıklamada, "X sınıfı en yoğun patlamalara işaret eder, yanındaki rakamsa patlamanın gücünü gösterir" denildi.