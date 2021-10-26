soL TV, farklı bir sokak röportajı yaptı, AKP standında AKP'lilere sorular yöneltti.
AKP standında Cumhurbaşkanı maaşı, asgari ücret ve ekonomi konuşuldu:
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP standında AKP'lilere 'döviz' soruları: 'Bizi uzaya çıkaracak, denizden gaz çıkaracak'
soL TV AKP'lilere AKP standında Cumhurbaşkanı maaşını, asgari ücreti ve ekonomiyi sordu.
Haber Merkezi
soL TV, farklı bir sokak röportajı yaptı, AKP standında AKP'lilere sorular yöneltti.
AKP standında Cumhurbaşkanı maaşı, asgari ücret ve ekonomi konuşuldu: