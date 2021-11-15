Narlıgöl’e cam seyir terası ve ithal çim tohumu!

Niğde ve Aksaray illeri sınırlarında bulunan doğal sit alanı statüsündeki Narlıgöl’de başlatılan cam seyir terası ve çevre düzenlemesi projesi yöre halkı tarafından yargıya taşınmıştı. Proje için hazırlanan peyzaj şartnamesinde kurak iklime sahip bölgede yer alan Narlıgöl’ün çevresinin ithal çim tohumu ile yeşillendirileceği bilgisine yer verilmesi dikkat çekiyor. Aksaray Valiliği’nin yürüttüğü proje için hazırlanan peyzaj şartnamesinde, “Yapım ve onarım işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır” ifadelerine yer veriliyor. Konuyla ilgili tartışmaların ardından bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Bizim ortak değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu değerleri korumamız, muhafaza etmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Seyir terasında insanlar volkanik gölü çok güzel bir şekilde görecek. Göle bakarak bir çay içecek. Fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşacak ve böylelikle daha görünür hale gelecek” görüşünü dile getirdi.

Aksaray Valiliği’nin Narlıgöl’de başlattığı cam seyir terası ve çevre düzenlemesi projesi Niğde’ye bağlı Nar Mahallesindeki bir yerel dernek tarafından yargıya taşındı. Türkiye’nin önemli doğal miraslarından biri olan ve doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Narlıgöl’e daha çok ziyaretçi çekmek amacıyla başlatılan projenin doğal yapıya zarar vermesinden endişe ediliyor.

Narlıgöl (arşiv)

'İhtiyaç giderme yerinin olmaması çok büyük bir eksiklikti'

Konuyla ilgili haberimizin ardından AA’na bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Narlıgöl’ü ziyaret eden turistlerin bir bardak çay ve su içecek, ihtiyaçlarını giderecekleri hiçbir yer olmadığını belirterek, “21. yüzyılda kültür turizminin önemini konuşurken iki ilin değeri olan böyle güzel bir gölde bir su içme veya ihtiyaç giderme yerinin olmaması çok büyük bir eksiklikti. Beraber bir konsept üzerinde konuştuk. Onun akabinde çalışmalara başladık. İl Özel İdaremiz gerekli çalışmaları orada yapıyor” ifadelerini kullandı.

Aksaray Valiliği'nin uygulamaya koyduğu projenin inşaatından bir görünüm

'İnsanlar göle bakıp çay içecek, fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşacak'

Ortak değerlere sahip çıkma vurgusu yapan Vali Aydoğdu, Narlıgöl’ün Kapadokya’Nın yeni cazibe merkezi olacağını savunduğu değerlendirmesinde, “Bu değerleri korumamız, muhafaza etmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Seyir terasında insanlar volkanik gölü çok güzel bir şekilde görecek. Göle bakarak bir çay içecek. Fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşacak ve böylelikle daha görünür hale gelecek” dedi.

Narlıgöl proje öncesindeki doğal haliyle (Temmuz 2019, Yusuf Yavuz arşivi)

Peysaj düzenlemesi projesine 'ithal çim' şartı konulmuş

Öte yandan Narlıgöl’de çalışmaları süren cam seyir terası ve çevre düzenlemesi projesiyle ilgili Aksaray İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan çevre düzenlemesi ve bitkisel peyzaj projesi şartnamesinde, alanın ithal ve sertifikalı çim tohumlarıyla yeşillendirileceği belirtiliyor. Şartnamenin ‘Bitkisel Bakım’ başlıklı bölümünde şu bilgilere yer veriliyor:

“Yapım ve onarım işlerinde kullanılacak çim tohumları ithal ve sertifikalı olacaktır. Çim tohumu kullanılmadan önce sertifikalar idareye ibraz edilecek ve karışım olarak; yüzde 30 Lolium perenne, yüzde 15 Poa pratensis, yüzde 25 Festuca rubra rubra, yüzde 30 Festuca arundinaceae, karışımı kontrol nezaretinde kullanılacaktır. Ekim söz konusu karışımdan m²'ye 60 gr olacak şekilde rüzgârsız bir havada homojen bir çıkış elde etmek amacıyla, tohum torbası karıştırılarak elle ekim yapılacaktır.”

Narlıgöl projesi

Her metrekare çim için günde en az 10 litre su zorunluluğu

Küresel iklim krizi ve buna bağlı yaşanan kuraklığa karşı peyzaj düzenlemelerinde birçok kurumun kurakçıl ye yerel bitkilere yönelirken Aksaray Valiliği’nin Narlıgöl’de yaptığı proje için hazırlanan şartnamede çimlendirilecek alanın her bir metrekaresine en az 10 litre su verilmesi şartı getiriliyor. İthal tohumla çimlendirilmesi planlanan alanın sulama ve bakımıyla ilgili şartnamede yer alan bilgiler ise şöyle:

“Mevsim gidişine, yağmurların durumuna göre sulama periyotları ve sulamaya başlama ve kesme talimatı idare tarafından verilecektir. Sulama normal şartlarda günde 1 kez olmak üzere yapılacaktır. Sulamaya toprağın nemini yüzeyden itibaren 3 cm. derinliğe kadar kaybettiğinde çim alanlarda bir günde verilecek su miktarı her bir metrekareye asgari 10 litre olacak şekilde ayarlamaktadır. İlk biçim işi zemin kuru iken yapılacaktır. Mevsim başında ekilmiş olan çimler, boyu 8–10 cm. kadar olduktan sonra, ilk defa kesilmeli ve kesim ya da daha doğrusu biçim işinin mutlaka makina ile yapılması gerekmektedir.”