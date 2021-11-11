Narlıgöl’deki yıkım projesi yargıya taşındı

Niğde ve Aksaray sınırlarında bulunan volkanik bir göl olan Narlıgöl, Türkiye’nin önemli doğal miraslarından biri. Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Narlıgöl’e ziyaretçi çekmek amacıyla Niğde ve Aksaray valilikleri tarafından geçtiğimiz yıl seyir terası ve çevre düzenlemesi projesi yapılması gündeme geldi. Niğde Valiliği’nin projesi büyük tahribat içerdiği ve Aksaray Valiliği’nin yapacağı proje ile bütünlük taşımadığı gerekçesiyle Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından reddedildi.

Aksaray Valiliği'nin Narlıgöl'deki projesinden bir görsel

Vali sözünü tutmadı, köylüler projeyi yargıya taşıdı

Bunun ardından Aksaray Valiliği’nin hazırladığı ve geçtiğimiz Mart ayında komisyonun onayından geçtiği belirtilen seyir terası projesi için Narlıgöl kıyısında metrelerce duvar örülerek inşaat çalışmasına başlandı. Ancak gölün bulunduğu alanda yer alan Niğde’ye bağlı Nar Mahallesi halkı projenin gölün doğal yapısını bozacağı gerekçesiyle karşı çıkmış, geçmişte kendi bölgelerinde arazilerin ise hukuka aykırı biçimde Aksaray ili sınırlarına dâhil edildiğini belirterek bu yanlışın düzeltilmesini talep etmişti. Köy halkının konuyla ilgili basın açıklaması ve eylemi Niğde Valiliği tarafından engellenmiş, Narlıgöl kıyısında başlatılan projenin ise durdurulacağı sözü verilmişti. Nar Mahallesi halkı kendilerine verilen sözler tutulmayınca Aksaray Valiliği’nin projesini yargıya taşıdı.

Aksaray Valiliği'nin uygulamaya koyduğu projenin inşaatından bir görünüm

Seyir terası inşaatı gölün 1. derece koruma bölgesinde

Nar Mahallesi Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nin Aksaray Valiliği ve İl Özel İdaresi’ne karşı açtığı dava dilekçesinde, projenin inşa edildiği alanın önemli bir kısmının imar planında jeotermal suyun alınması ve kullanılması ile ilgili yapılar dışında hiçbir sabit yapıya izin verilmeyen ‘1. Derece Koruma alanı sınırları içinde kaldığı belirtilerek, “Narlıgöl 1. Derece Doğal Sit Alanıdır ve bu alanlar üzerinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı yapılar yapılamaz. Aksaray İl Özel İdaresi Seyir Terası 1. Zone sınırları içerisinde kalmaktadır. Aksaray İl Özel idaresi açıkça kanuna ve Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak inşai faaliyette bulunmaktadır. Bu geri dönüşü olmayan, çevre kirliliğine neden olacak ve çevreye zarar verecek faaliyetin, derhal durdurulması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Narlıgöl seyir terası

‘Durdurulmazsa doğaya ve canlılara ihanet olacak'

Narlıgöl’ün yüzlerce yıldır doğal güzelliğini koruyan ve birçok canlı türüne ev sahipliği yapan bir alan olduğuna dikkat çekilen dava dilekçesinde, şöyle denildi: “Birçok kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan Narlıgöl’e yapılacak en ufak bir işlemin etkilerinin tüm ekosistemi, tüm canlıları etkileyeceği ve bu durumun telafisinin güç ve imkânsız olacağı açıktır. Basit bir düşünce ile dahi gölün kenarına yapılan dolgu işleminin, yapılan kazı çalışmalarının ve dökülen betonların geri dönüşünün olmayacağını her insan akıl edebilmektedir. İş bu dava da Yürütmeyi Durdurma kararı verilmemesi yüzyıllardır süregelen doğal güzelliğe ve burada yaşayan canlılara bir ihanet olacaktır. Bu nedenlerle dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekmekte ve talep edilmektedir.”