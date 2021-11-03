İki valilikten Narlıgöl’ü betona boğacak proje

Niğde ile Aksaray illerinin sınırlarının kesiştiği bölgede yer alan Narlıgöl (Acıgöl), Türkiye’nin önemli doğal miraslarından biri. Bir krater gölü olan Narlıgöl ve çevresi 1990 yılında 1. Derece doğal sit alanı olarak koruma altına alındı. Kapadokya Bölgesinin bir parçası olan ve çevresinde arkeolojik sit alanlarını da barındıran Narlıgöl’de Aksaray Valiliği tarafından başlatılan seyir terası projesi tartışma yarattı. Aksaray İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri eşliğinde çalışmaları başlayan ziyaretçi karşılama merkezi ve seyir terası projesinin diğer ayağı olan çevre düzenlemesi projesi ise Niğde Valiliği’nce yapılacak. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile bir araya gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni projenin 4 Kasım’da Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na sunulacağını açıkladı. Niğde’ye bağlı Nar köyü halkı ise gölün doğal yapısını bozacağını öne sürdükleri projeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Orta Anadolu’nun kalbinde yer alan Narlıgöl, Niğde’nin merkeze bağlı Nar köyü ile Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Sofular köylerinin sınırlarının kesiştiği bölgede yer alıyor. Bir krater gölü olan Narlıgöl ve çevresi, taşıdığı doğal miras özelliklerinden dolayı Haziran 1990’da 1. Derece doğal sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Binlerce yıldır çeşitli kültürlerin yerleşimine sahne olan Narlıgöl çevresinde farklı dönemlere ait kültürel varlıkları barındıran arkeolojik sit alanları da bulunuyor.

İki ilin valiliği Narlıgöl için proje hazırladı

Kapadokya Bölgesinin bir parçası olan Narlıgöl son yıllarda ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başlayınca Niğde ve Aksaray valilikleri arasında proje yarışı başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Aksaray Valiliği’nin alanda iş makineleri ve kamyonlar eşliğinde başladığı seyir terası ve çevre düzenlemesi projesi tartışma yarattı. Narlıgöl’ün koruma alanına araç yolu yapıldığını dile getiren vatandaşlar çalışmaların usulsüz olduğunu öne sürdü. Konuyla ilgili tepkilerin ardından Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile bir araya gelerek Narlıgöl’de uygulamaya konulan proje hakkında açıklama yaptı.

Göl iki ilin sınırlarında yer alıyor

Aksaray Valisi: Yeni projemiz kurula sunulacak

Narlıgöl’deki seyir terası ve çevre düzenlemesi projesinin iki ilin ortak projesi olduğuna değinen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, şunları dile getirdi:

“Niğde valimiz ile Kapadokya bölgesinin tek krater gölü, kalp şeklindeki görüntüsüyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisin çeken Narlıgöl’ü değerlendirdik. Kadim bir geçmişe sahip gölün aslına uygun bir şekilde kurullardan geçecek projeyle daha farklı ve güzel bir yer olacağını söylemek istiyorum. Narlıgöl’ün ihtiyaç duyulan bütün tesis ve hizmet çeşidi ile turizme en iyi şekilde hizmet vermesi için misafir karşılama merkezi ve restoran yapımını Niğde ilimiz de üstlendi. İnşallah iki proje beraber tamamlandığında Narlıgöl hem Niğde’nin hem Aksaray’ın ortak değeri olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet edecek. Niğde ve Aksaray’ın kadim dost ve kardeşliği bu proje ile pekişmiş olacak. Yeni projemiz inşallah Perşembe günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak. Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek’in bizi ağırlamasından çok mutlu olduğumu belirterek, göl ve çevresinde yürütülecek projelere verdiği değerli katkısı ve ilgisi nedeniyle Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek’e çok teşekkür ediyorum.”

Niğde Valisi: Cazibe merkezi haline gelecek

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Niğde tarafından göl tabanı ağaçlandırma sahası yanında olacak şekilde hazırlanan proje Aksaray’ın yapacağı karşılama merkezine uzak olması nedeniyle revize edildi. Aksaray tarafından yapılacak karşılama merkezi ile bütünlüğü sağlayacak şekilde yeniden hazırlanan proje perşembe günü kurula sunulacak. Birbirini tamamlayan bu projeler bitince güzellikler daha farklı bir açıdan görülmüş olacak. Aksaray Valimizin ziyareti ile yapılan çalışmaları, hazırlanan projeleri birlikte değerlendirdik. İki ilin özel idare genel sekreteri de konuyu takip edecekler. Narlıgöl tabii güzelliği ile bütün insanların, özelde Niğde ve Aksaray halkının cazibe merkezi hâline gelecek” diye konuştu.

Restoran, seyir terası, yöresel ürün satış noktaları

Aksaray Valiliği’nin projeyle ilgili hazırladığı tanıtım videosunda yer alan bilgilere göre Narlıgöl’e yılda 100 bin ziyaretçi bekleniyor. Restoran, fotoğraf çekim alanları, yöresel ürün satış noktaları, WC ve seyir terası gibi üniteleri içeren projenin çevre düzenlemesine ilişkin kısmının Niğde Valiliği tarafından yapılması planlanıyor.

Niğde Valiliği'nin projesi koruma komisyonunda reddedilmişti

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, Aksaray Valiliği’nin hazırladığı seyir terası projesinin Mart 2021’de Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca uygun bulunarak onaylandığını belirtti. Daha önce Niğde Valiliği’nin hazırladığı projenin ise çok fazla tahribata neden olacağı gerekçesiyle Koruma Bölge Komisyonu tarafından reddedildiği kaydedildi. Niğde Valiliği’nin reddedilen projesinde, çevre düzenlemesi yanında turizm tesis alanları da yer alıyordu. Niğde Valliliği’nin yeniden hazırladığı projenin önümüzdeki günlerde yeniden Koruma Bölge Komisyonuna sunulması bekleniyor.

Aksaray Valiliği'nin uygulamaya koyduğu projenin inşaatından bir görünüm

Turizm bölgesi ilan edildi, iki otelden biri atıl durumda

Öte yandan doğal sit alanlarının yeniden belirlenmesine yönelik ülke genelinde yürütülen çalışma kapsamında Narlıgöl’le ilgili çalışmaların da tamamlanarak Bakanlığa gönderildiği öğrenildi. Narlıgöl ve çevresi 2004’te Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Gelişim Bölgesi ilan edilmişti. 2005 yılında Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanan alanda biri atıl durumda iki termal otel bulunuyor.

Köylüler basın açıklamasına izin vermeyen valiye tepkili

Niğde ile Aksaray illeri arasında çekişme konusu olan Narlıgöl projesiyle ilgili görüşlerine başvurduğumuz Nar Köyünde yaşayan vatandaşlar, gölün doğal dokusunun bozulmasını istemediklerini belirterek projenin iptali için İdare Mahkemesi’ne başvuracaklarını dile getirdi. Köylülerin iddiasına göre, Niğde ili sınırlarında bulunan doğal sit niteliğindeki araziler önce kamulaştırıldı, ardından ise kadastro çalışması sırasında Aksaray ili sınırlarına dâhil edildi. Her iki ilin valisinden bu yanlışın düzeltilmesini talep eden köylülerin talepleri dikkate alınmazken, 31 Ekim Pazar günü Narlıgöl’de inşasına başlanan projeye karşı yapılacağı duyurulan basın açıklamasına da Niğde Valiliği tarafından izin verilmedi.

Vali 'İçişleri Bakanımız bu işlere sıcak bakmıyor' dedi

Köylülerin iddiasına göre Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “İçişleri Bakanımız bu işlere sıcak bakmıyor” diyerek basın açıklamasının ileri bir tarihe ertelenmesini istedi. Basın açıklamasından bir gün önce, 30 Ekim Cumartesi günü kendileriyle bir araya gelen Vali Şimşek’in projenin durdurulacağı sözünü verdiğini hatırlatan köylüler, iki ilin valisinin Narlıgöl projesiyle ilgili açıklamalarının ardından kendilerine yalan söylendiğini savunuyor. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in tavrını eleştiren ve 30 Ekim’de kendilerine verdiği sözleri tutmasını beklediklerini dile getiren köylüler, projenin iptali için yargıya başvuracaklarının da altını çizdi.