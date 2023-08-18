Narlıdere Belediyesi işçileri iş bıraktı: 'Maaşlar zamanında yatsın, ek zam yapılsın'

İzmir Narlıdere Belediyesi’ne ait NarBel şirketinde çalışan işçiler ücretlerinin zamanında ödenmesi ve ek zam talebiyle önceki gün başlattıkları iki saatlik iş bırakma eylemini dün de sürdürdü. Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şubenin örgütlü olduğu iş yerinde eyleme kendi inisiyatifleriyle başlayan işçiler, talepleri protokol altına alınana kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

Evrensel'in haberine göre, sahada temizlik gibi işlerde çalışan işçiler, tuvalet gibi sorunlarının olduğunu da dile getirdi. “Biz her gün başka sokakta olduğumuz için tuvalet ayarlayamıyorlar. Aynı sabit yerde durmuyoruz. Bazen pidecileri, kahvehaneleri kullanıyoruz. Resmi kurumları bile kullanamıyoruz” diyen işçiler, ekonomik sorunlarının yanında diğer sorunlarına da çözüm talep ettiklerini söyledi.

Ücretlerinin 13 bin lira civarında olduğunu söyleyen bir işçi, “Dışarıdan bakınca insanlar fazla ücret aldığımızı düşünüyor ama daha fazla alan yok. Gelsinler bordromuzu gösterelim. Aldığımız ücretle nasıl geçinelim, mümkün değil” dedi.

'7 bin 500 lira aytırmışlar'

Bordrosunu gösteren bir başka işçi, “Asgari ücret bile kalmıyor bize. Kızım Eskişehir’de okuyor, kirasını veremedim. Ev sahibine diyemem ki belediye paramı vermedi diye. Dışarıdan bakılınca belediyeye sırtını yasladı tamam diyorlar, haberlerde bizi ‘nankör’ diye anlatıyorlar. Brüt 13 bin lira alıyoruz. Yol brüt 861 lira, çocuk için brüt 127 lira, ağır işçilik için brüt 250 lira, yemek için net 1200 lira, sendika için 447 lira veriyorlar. Onu da tam vermiyorlar. Bak 7 bin 500 yatırmışlar” dedi.