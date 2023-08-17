Kazanan Şireci işçileri patronun hedefinde: Uydurma tutanaklar, gerekçesiz işten çıkarmalar

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Şireci Tekstil işçileri, patron Ahmet Şireci’nin işçilere layık gördüğü asgari ücret zammını kabul etmeyip iş bırakma eylemine çıkmışlardı. Altı gün süren mücadele, AKP, CHP ve İYİP'li isimlerin grev kırıcılığı girişimlerine rağmen işçilerin birlikte verdikleri kararlı mücadele sonucunda kazanımla sonuçlandı.

Yeniden işbaşı yapan işçiler bu defa baskı ve tehditlerin hedefi oldu. Fabrikada yaşananları Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na anlatan bir Şireci işçisi, grevin öfkesini işçilerden çıkarmak isteyen müdürlerin, keyfi biçimde tutanaklar tutarak çalışanlar arasındaki birliği bozmayı amaçladığını söyledi.

Asılsız şikayetleri uydurma gerekçelere dayandırıldığını aktaran Şireci çalışanı, ''İşçi arkadaşlara bir dakika geç kaldın, sürekli tuvalete gidiyorsun gibi bahaneler öne sürerek tutanak tutup imzalatmaya çalışıyorlar. Herkesin içerisinde azarlayarak uyarıyorlar. Çekinen bazı arkadaşlarımız bu durumlara maalesef sessiz kalıyorlar. Bilinçli olanlarımız tepki vermekten geri durmuyoruz. Ben de böyle bir şeye maruz kaldım. Olmayan bir bahane ile tutanak tutular ancak ben tutanağı imzalamayacağımı ve tutanak tuttukları konuyu ispatlamalarını söyleyince herkesin içerisinde beni odaya çağırıp yanlış anlamışız diyerek tutanağı yırttılar'' diye konuştu.

'İki kişi gerekçesiz kovuldu'

Çeşitli girişimlere rağmen işçiler arasındaki birliğin bozulmadığının altını çizen Şireci çalışanı, ''Bir arkadaşımıza mesai saatinin içerisinde oturmuşsun diyerek tutanak tutulmuş ve başka bir işçinin şikâyet ettiğini dile getirmişler. Bu tarz olaylar ile işçiler arasındaki birliği bozmaya çalışıyorlar'' dedi.

''Yeni işe başlamış olan iki kişiyi gerekçe göstermeksizin işten attılar. Bence bu biraz bize gözdağı vermek'' diyen işçi, fabrika önünde verdikleri mücadeleyi tezgah başında sürdüreceklerini söyledi.