İşçilerin birliği Şireci patronunu yendi: Grev kazanımla sonuçlandı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Şireci Tekstil'de çalışan 2 bin işçinin düşük zam dayatmasına karşı geçen hafta başlattıkları iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlandı. Taleplerini kararlılıkla savunan işçiler ile patron arasında uzlaşma sağlandı.

Aylık 15 bin 500 lira talep eden işçiler 15 bin lira net aylık ve 300 lira devamlılık priminde uzlaştı. Pazar mesaisine 1500 lira ödenecek. İşçiler iki bayramda üçer yevmiye (2 bin 500 lira) bayram ikramiyesi alacak. Direnişte geçirilen 6 günün 3'ünü patron karşılayacak. İşçilere erzak yardımı dağıtılacak. Ayrıca hiçbir işçinin işten atılmayacağı, atılan işçilerin geri alınacağı sözü verildi.

'Patronların ensesinde olmaya devam edeceğiz'

Kazanımın ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gaziantep İl Örgütü'nden yapılan açıklamada örgütlü mücadelenin karşısında patronların duramayacağı vurgulanarak, ''Patronların ensesinde olmaya devam edeceğiz'' denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''İşçilerin birliği Şireci patronunu yendi. Şireci tekstil işçileri, tüm baskılara, tehditlere ve grev kırıcılara rağmen direnişlerini kazandı. Altı gün boyunca süren direnişlerinde taleplerini patrona kabul ettirerek, örgütlü mücadelenin karşısında patronların duramayacağını gösterdiler. TKP Gaziantep İl Örgütü olarak; kazanım sonuçlanmasını sağlayan işçi kardeşlerimizi kutluyoruz, patronların ensesinde olmaya devam edeceğiz.''