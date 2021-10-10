Narkotik'ten Kolombiya'da ele geçirilen 5 ton kokainle ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen yaklaşık 5 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kolombiya narkotik birimiyle "sıkı işbirliği"nin sürdüğü kaydedilen açıklamada Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebinin henüz yanıtlanmadığı belirtildi.

Açıklamada "Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi' ilkelerine aykırı olacaktır" ifadesine yer verildi.

'Bilgilerin paylaşılması 'masumiyetin korunması' ilkesine aykırı'

Açıklamada şöyle denildi:

“Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır.

Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi' ilkelerine aykırı olacaktır.

Bu gerçekliğe rağmen aksini iddia etmek uyuşturucu mücadelesinde hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır."