Savcılık'tan uyuşturucu operasyonu açıklaması: Kolombiya ve Mersin vurgusu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada uyuşturucu ticareti nedeniyle 3 ilde gözaltılar yapıldığı söylendi. Savcılık açıklamasında uyuşturucunun THY'nin kargolarında ve gemilerle Mersin Limanı'ndan sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

Savcılığın açıklaması şu şekilde:

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/2318 sayılı soruşturma dosyası üzerinden, örgütlü olarak yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde ithal edip yurt içinde satmak suretiyle uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla ilgili şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında toplanan delillere istinaden farklı illerde (Ankara, İstanbul, Sakarya) bulunan şüpheliler; G.Ç., T.C., A.A., G.P., L.G., N.A., L.T., İ.A., U.Y. ve S.A.'nın belirlenen adreslerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 27/09/2021 tarihinde arama ve el koyma işlemi yapılmış, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden İ.A., U.Y, S.A.'nın yurt dışında oldukları tespit edilmiş, şüpheli L.T. henüz yakalanamamış, diğer 6 şüpheli (G.Ç, T.C., G.P., A.A., L.G. ve N.A.) ise yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve delillerden hareketle muhtelif tarihlerde ara yakalama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;

1-Kolombiya'dan 18/01/2021 tarihinde İstanbul'a gelecek Türk Hava Yolları uçağının kargosunda yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşılması üzerine gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemi neticesinde 24.600 gram kokain maddesi,

2-Kolombiya'dan 24/03/2021 tarihinde İstanbul'a gelecek Türk Hava Yolları uçağının kargosunda yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşılması üzerine gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemi neticesinde 2.184 gram kokain maddesi,

Ele geçirilmiştir.

3-Bahse konu soruşturma dosyası kapsamında 05/09/2021 tarihinde Mersin Limanı'na ulaşacak bir gemi ile muz yüklü konteyner içerisinde yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşılması üzerine Mersin ilinde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemi neticesinde muz yüklü konteyner içerisinde 39 parça halinde toplam 44.850 gram kokain maddesi ele geçirilmiş, bu olayla ilgili olarak Mersin ilinde şüpheliler; D.K.H. (Irak uyruklu), V.D. ve İ.D. 07/09/2021 tarihinde tutuklanmış, bu soruşturma dosyası irtibatlı olması nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 08/09/2021 tarihli yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatına istinaden yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler; G.Ç, T.C., G.P., A.A., L.G. ve N.A. ifadelerinin alınmasına müteakip müsnet suçtan (Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti) tutuklanmaları istemiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Mahkemece şüphelilerden; G.Ç., T.C., G. P., A.A. ve N. A. tutuklanmasına, şüpheli L. G. hakkında Yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmedilmiştir.

Soruşturma kapsamlı bir şekilde yürütülmekte olup, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara ilgili kolluk birimlerince devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı